وزير الاقتصاد الإيراني ورئيس صندوق أوبك یؤکدان على توسيع التعاون الثنائي

وقال همتي، الذي قد وصل الی الرياض للمشاركة في قمة الاستثمار العالمية الـ28، خلال لقائه رئيس صندوق أوبك : من الضروري عقد ورشة عمل لمزيد من التعريف بصندوق أوبك للشركات الإيرانية.

وأضاف : إن مشاركة المقاولين الإيرانيين في مشاريع الصندوق ستكون فعالة وفنية للغاية.

وتابع وزير الاقتصاد الايراني : اننا نرحب بحضور رئيس صندوق أوبك وخبراء المنظمة في إيران؛ مؤكدا على، ان "طهران تفي بالتزاماتها تجاه صندوق أوبك".

وبدوره، اعتبر رئيس صندوق أوبك "عبد الحميد الخليفة" خلال هذا اللقاء، ان "إيران من أهم الدول الأعضاء في صندوق أوبك.

وأضاف الخليفة : إن صندوق اوبك جاهز لقبول الخدمات الفنية والهندسية من جانب الشركات الإيرانية؛ معربا عن ترحیبه بمساهمة المستثمرين الإيرانيين في المشاريع المشتركة بين الجانبين.

انتهی**2054 / ح ع **