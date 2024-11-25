رئيس الوزراء اليمني: الجبهتان العراقية واليمنية بينهما تفاهم وتنسيق كبيران

وقال الرهوي في تصريح صحفي اليوم الاثنين : ان المقاومة الإسلامية في لبنان تحولت اليوم الى قوة ضاربة وهي تشد من أزرها؛ مبينا ان "إعداد حزب الله هو منظم ومدرب والكيان الصهيوني لم يستطع الدخول شبرا واحدا في جنوب لبنان".

واضاف : المقاومة العراقية تبلي بلاءً حسنا بضرب الكيان الصهيوني وندعو رئيس الوزراء العراقي للوقوف مع المقاومة.

ولفت رئيس الوزراء اليمني : الموقف الأميركي يضغط على العراق؛ مردفا بان "واشنطن جربت ضربات العراقيين وعلى قواتها الخروج من العراق".

وأکمل الرهوي، أن "أميركا استخدمت الفيتو آلاف المرات ضد مصالح الشعوب العربية وهذا هو مشروعها وديدنها".

انتهی**2054