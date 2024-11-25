٢٥‏/١١‏/٢٠٢٤، ٥:٥١ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85670727
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رئيس الوزراء اليمني: الجبهتان العراقية واليمنية بينهما تفاهم وتنسيق كبيران

٢٥‏/١١‏/٢٠٢٤، ٥:٥١ م
رمز الخبر: 85670727
رئيس الوزراء اليمني: الجبهتان العراقية واليمنية بينهما تفاهم وتنسيق كبيران

طهران/25 تشرین الثاني/نوفمبر/ارنا-أکد رئيس الوزراء اليمني "أحمد غالب الرهوي"، على أن "الجبهتين العراقية واليمنية بينهما تفاهم وتنسيق كبيران وهناك توسع في خبراتهما".

وقال الرهوي في تصريح صحفي اليوم الاثنين : ان المقاومة الإسلامية في لبنان تحولت اليوم الى قوة ضاربة وهي تشد من أزرها؛ مبينا ان "إعداد حزب الله هو منظم ومدرب والكيان الصهيوني لم يستطع الدخول شبرا واحدا في جنوب لبنان".

واضاف : المقاومة العراقية تبلي بلاءً حسنا بضرب الكيان الصهيوني وندعو رئيس الوزراء العراقي للوقوف مع المقاومة.

ولفت رئيس الوزراء اليمني : الموقف الأميركي يضغط على العراق؛ مردفا بان "واشنطن جربت ضربات العراقيين وعلى قواتها الخروج من العراق".

وأکمل الرهوي، أن "أميركا استخدمت الفيتو آلاف المرات ضد مصالح الشعوب العربية وهذا هو مشروعها وديدنها".

انتهی**2054 

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