فصائل المقاومة العراقية : الرد على استهداف بغداد سيطال الكيان الصهيوني وحلفاءه

وفي تصريح صحفي له، اليوم الاثنين، حدد "المصدر" ذاته طبيعة الرد على أي عدوان إسرائيلي يطال العاصمة العراقية بغداد، وقال : اننا نجدد تأكيدنا على أن التهديد الصهيوني باستهداف بغداد ليس مفاجئا وهو متوقع منذ اشهر، ونحن في جهوزية تامة لأي سيناريو من الآن.

وأوضح، أن"طبيعة الرد على أي عدوان يطال بغداد ستحدده تنسيقية فصائل المقاومة، ولكن في كل الأحوال سيكون هناك رد مضاعف لكن طبيعة الأهداف التي سيتم توجيه الضربات اليها ستختلف حتما".

وشدد المصدر المقرب من فصائل المقاومة العراقية، أنه" اذا لم تنته حرب الإبادة في فلسطين ولبنان ستبقى مسيّراتنا تضرب الكيان المحتل ولن نتراجع عن موقفنا المبدئي مهما كانت الضغوط والتضحيات"؛ وفقا لما افادت وكالة بغداد اليوم الاخبارية.

وفي سياق متصل أعلنت "كتائب سيد الشهداء"، يوم أمس الأحد، استعدادها لضرب "إسرائيل" وغيرها في حال تعرّض العراق إلى قصف من قبل الكيان الصهيوني المحتل.

وعلق المتحدث باسم الكتائب "كاظم الفرطوسي"، في لقاء متلفز، على فرضية انتقال الإبادة إلى العراق، بالقول : يا أهلا وسهلا ومرحباً، فلا يوجد أحد قد خاض معركة وهو ضامن الانتصار.

انتهى ** ح ع