وزير الاقتصاد الايراني : مصمّمون على الوفاء بالتزاماتنا قبال البنك الاسلامي للتنمية

وافادت ارنا، ان اللقاء بين همتي والجاسر، عقد على هامش المؤتمر الـ 28 للاستثمار العالمي، اليوم الاثنين باستضافة العاصمة السعودية الرياض.

واضاف وزير الاقتصاد الايراني :اننا نتوقع من البنك الاسلامي للتنمية ان يعزز دوره في تمويل المشاريع الايرانية، واضاف : ان الجمهورية الاسلامية عازمة على الوفاء بالتزاماتها قبال هذا البنك.

وتابع همتي : اننا نتطلع الى مساهمة جادة في تمويل مشاريع الطاقة الشمسية من قبل البنك الاسلامي للتنمية.

الى ذلك، اكد رئيس البنك الاسلامي للتنمية على، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية واحدة من كبريات الدول المساهمة في هذا البنك.

وعبر الجاسر خلال اللقاء مع همتي اليوم، عن اسفه من ان العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية لم ترق الى المستوى المطلوب، بسبب الحصار الظالم المفروض عليها.

انتهى ** ح ع