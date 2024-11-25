٢٥‏/١١‏/٢٠٢٤، ١١:٥٨ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85670966
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الاتحاد الاوروبي: انريكي مورا سيلتقي تخت روانجي في جنيف الخميس

٢٥‏/١١‏/٢٠٢٤، ١١:٥٨ م
رمز الخبر: 85670966
الاتحاد الاوروبي: انريكي مورا سيلتقي تخت روانجي في جنيف الخميس

لندن / 25 تشرين الثاني / نوفمبر/ارنا- صرح كبير المتحدثين باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو أن "إنريكي مورا" نائب الأمين العام لدائرة العمل الخارجي لهذا الاتحاد سيجتمع مع "مجيد تخت روانجي" نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية الايراني لمناقشة مجموعة من القضايا.

أعلن ذلك بيتر ستانو في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" في لندن يوم الاثنين وقال إن الاجتماع سيعقد يوم الخميس في جنيف بسويسرا.

ووفقا للبرنامج المعلن، سيجتمع تخت روانجي مع ممثلي الدول الأوروبية الثلاث، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في جنيف يوم الجمعة.

وبحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي فإن هذا الاجتماع سيعقد على مستوى نواب وزراء الخارجية.

وأشار إلى سياسة التفاعل والتعاون المبدئية التي تنتهجها جمهورية إيران الإسلامية مع الدول الأخرى استنادا إلى مبادئ العزة والحكمة والمصلحة، واعتبر المحادثات المقبلة مع الدول الأوروبية الثلاث استمرارا للمحادثات التي عقدت معها على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال: سيتم في هذه الجولة من المحادثات المقررة في نيويورك، مناقشة وتبادل الراي حول مجموعة من المواضيع والقضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك قضيتي فلسطين ولبنان، فضلا عن القضية النووية.

انتهى ** 2342

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