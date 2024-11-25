الاتحاد الاوروبي: انريكي مورا سيلتقي تخت روانجي في جنيف الخميس

أعلن ذلك بيتر ستانو في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" في لندن يوم الاثنين وقال إن الاجتماع سيعقد يوم الخميس في جنيف بسويسرا.

ووفقا للبرنامج المعلن، سيجتمع تخت روانجي مع ممثلي الدول الأوروبية الثلاث، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في جنيف يوم الجمعة.

وبحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي فإن هذا الاجتماع سيعقد على مستوى نواب وزراء الخارجية.

وأشار إلى سياسة التفاعل والتعاون المبدئية التي تنتهجها جمهورية إيران الإسلامية مع الدول الأخرى استنادا إلى مبادئ العزة والحكمة والمصلحة، واعتبر المحادثات المقبلة مع الدول الأوروبية الثلاث استمرارا للمحادثات التي عقدت معها على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال: سيتم في هذه الجولة من المحادثات المقررة في نيويورك، مناقشة وتبادل الراي حول مجموعة من المواضيع والقضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك قضيتي فلسطين ولبنان، فضلا عن القضية النووية.

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