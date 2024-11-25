حزب الله يستهدف قواعد للاحتلال في الجولان وعكا

وورد في تقرير لموقع الميادين في تفاصيل العمليات:

قواعد عسكرية

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان، يوم الإثنين عند الساعة 17:20 مساءً قاعدة راوية الشمالية وهي مقر قيادة الكتيبة 71 مدرعات في اللواء 188، وتحتوي على مخزن ذخيرة للدبابات، في الجولان السوري المُحتل، بصليةٍ صاروخية.

وللمرّة الأولى، استهدف حزب الله عند الساعة 16:30 بعد الظهر، معسكر الفوران الذي يضم قاعدة لتمركز القوات البريّة وجاهزية على الاتجاه السوري، في الجولان السوري المُحتل، بصليةٍ صاروخية.

واستهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 08:45 صباحاً، قاعدة شراغا وهي المقر الإداري لقيادة لواء غولاني في شمالي مدينة عكا المُحتلّة، بصليةٍ صاروخيّة.

تجمّعات جنود الاحتلال

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان، يوم الإثنين، عند الساعة 18:15، تجمّع لجنود الاحتلال جنوبي مدينة الخيام، بصلية صاروخية.

واستهدفت عند الساعة 16:20 بعد الظهر، تجمعاً لقوات الاحتلال في مستوطنة شوميرا، بصليةٍ صاروخية.

وعند الساعة 15:20 بعد الظهر، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة دبابة ميركافا بصاروخٍ موجّه، غربي بلدة شمع، ما أدى إلى تدميرها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح، كما استهدف المجاهدون في التوقيت نفسه تجمعاً لقوّات الاحتلال جنوبي مدينة الخيام، بصليةٍ صاروخية.

وأثناء انسحاب قوّات جيش العدو الإسرائيلي من بلدة البياضة بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها يوم الأحد، وبعد رصد مجموعة تحصنت في أحد المنازل عند الأطراف الجنوبية للبلدة، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة بالأسلحة المباشرة، ما أدى إلى تدمير المنزل ووقوع أفراد المجموعة بين قتيل وجريح.

واستهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 15:00 من اليوم الاثنين، تجمعًا لقوّات "جيش" الاحتلال الإسرائيلي في موقع هضبة العجل شمالي مستوطنة كفاريوفال، بمحلقة انقضاضية وأصابت أهدافها بدقة.

واستهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 14:00 يوم الإثنين، تجمعاً لقوّات الاحتلال في مستوطنة المالكية بصليةٍ صاروخية.

واستهدفت المقاومة عند الساعة 12:35 ظهراً، تجمعاً لجنود الاحتلال في مستوطنة ميرون، للمرّة الثانية بصليةٍ صاروخية بعدما استهدفتها بصلية صاروخية عند الساعة 12:30.

واستهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 11:30 يوم الاثنين، تجمعاً لقوّات الاحتلال في مستوطنة أفيفم بصليةٍ صاروخية.

كما استهدف حزب الله تجمعاً لقوّات الاحتلال عند الساعة 10:20 صباحاً عند مثلّث دير ميماس - كفركلا، بصليةٍ صاروخية.

واستهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة فجر الإثنين، تجمعاً لقوّات الاحتلال الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة دير ميماس، بمحلقة انقضاضية وأصابت أهدافها بدقة.

استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة فجر الاثنين، تجمعًا لآليات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي مدينة الخيام، بمحلقة انقضاضية وأصابت أهدافها بدقة.

مستوطنات

في إطار التحذير الذي وجهته المقاومة الإسلامية في لبنان لعدد من مستوطنات الشمال، استهدفت المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 10:15 من يوم الاثنين، مدينة نهاريا، بصليةٍ صاروخية.

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