مقتل واصابة 20 من جنود الاحتلال على يد المقاومة الفلسطينية في غزة

من جانبها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، قصفها بقذائف "الهاون" تجمعات جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محيط نادي خدمات جباليا، شمالي قطاع غزة.

وأكدت السرايا أنّ مجاهديها خاضوا في وقتٍ سابق من يوم الاثنين، اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والمضادة للدروع مع جنود وآليات الاحتلال في منطقة الشيماء غرب بيت لاهيا، شمالي القطاع.

وفي بيت لاهيا أيضاً، دمّر المجاهدون دبابة "ميركافا" إسرائيلية في منطقة أصلان، وذلك عبر بتفجير عبوة "ثاقب" (برميلية).

وعرض الإعلام الحربي لسرايا القدس مشاهد توثق قصف "كفار عزة" ومستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية.

بدورها، نشرت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين، مشاهد لاستهدافها تموضعاً لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في "محور نتساريم" بصواريخ "حاصب 111".

انتهى ** 2342