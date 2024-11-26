ايران وقطر تتطلعان لتعزيز التبادل التجاري

وأكد "محمد علي دهقان دهنوي" في محادثة عبر الإنترنت مع نائب وزير الصناعة والتجارة القطري"صالح الخليفي" على ضرورة تسهيل التجارة مع قطر.

وقال في ندوة الاجتماع المشترك الأول للتعاون التجاري بين إيران وقطر: نتمنى ان تصل العلاقات الاقتصادية بين طهران والدوحة الى المستوى المنشود.

وتابع دهنوي: تعتبر صناعات الفاكهة والمواد الغذائية من أكثر السلع التي تصدرها إيران إلى قطر ولا يمكن ان نتوقع بلوغ قيمة التجارة مع قطر مليار دولار مع تصدير هذه المنتجات.

واضاف: حان الوقت لاتخاذ قرارات عملية و ازالة التحديات التي تواجه التجارة بين البلدين بهدف تنمية التجارة بينهما.

وأضاف: نحاول زيادة حجم التجارة مع الدوحة بشكل كبير من خلال صياغة خطة عمل مدروسة ومتماسكة ويتم حاليا إرسال المعادن الأساسية والبتروكيماويات بشكل غير مباشر من إيران إلى قطر، لذلك نتوقع إمكانية التصدير المباشر لهذه البضائع إليها.

کما قال نائب وزير الصناعة والتجارة القطري "صالح الخليفي" :سنحاول تسريع خروج البضائع الإيرانية من موانئ قطر وإصدار التأشيرات لرجال الأعمال الإيرانيين ونأمل ان تبلغ قيمة التجارة بين البلدين مليار دولار في مستقبل قريب.

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