مهاجراني: مفاوضات جنيف ستجري على اساس العزة والمصلحة حسب توجيهات قائد الثورة الاسلامية

وأضافت:ستتمحور المحادثات حول القضايا الثنائية الإقليمية والدولية وتبادل الأوضاع فيما يتعلق بالوضع في غزة ولبنان وإحلال السلام في تلك المنطقة.

ونأمل أن نرى نهاية هذه الإبادة الجماعية في غزة ولبنان في أقرب وقت ممكن.

وردا على سؤال مراسل صحيفة يوميوري اليابانية حول إمكانية إجراء مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، قالت المتحدثة باسم الحكومة: المبادئ الثلاثة للعزة والحكمة والمصلحة التي رسمها قائد الثورة الإسلامیة للتفاعلات الدولية هي: خارطة طريق الحكومة الـ14 وسندرس أي اقتراح يكون في إطار مصالح إيران والشعب الإيراني.

وأضافت: كل حوار يحتاج إلى الاحترام وبناء الثقة، والاحترام يحتاج إلى تطبيقه على أرض الواقع، لكن للأسف الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا أثبتت مراراً وتكراراً أنها لا تفي بوعدها وبطبيعة الحال، هذا ما وصل إليه الشعب، لكن الأمر المؤكد هو أن مصالح الشعب الإيراني سيتم فحصها في إطار المصالح العامة للنظام.

وفيما يتعلق بميناء جابهار قالت مهاجراني: يعتبر جابهار المحور الرئيسي للممر الشرقي للبلاد مع دول الجوار ودول الشمال والشرق، ويعتبر أحد الممرات الرئيسية.

وأضافت أن التركيز الرئيسي لرئيس الجمهوریة كان على مشاريع البنية التحتية في المنطقة، بما في ذلك استكمال مشروع خط السكة الحديد زاهدان- جابهار. وتقوم منظمة الموانئ والشحن ووزارة الطرق والتنمية الحضرية الإيراني بالتفاوض والتفاعل مع الحكومة الهندية في إطار تطوير ميناء جابهار.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة: أجرى رئيس الجمهوریة مناقشات ومتابعة مع السلطات في الهند خلال اجتماع البريكس، ومسألة تسريع تنمية المنطقة هي إحدى القضايا ذات الأولوية للحکومة.

یتبع..