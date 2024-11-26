٢٦‏/١١‏/٢٠٢٤، ١:٠٤ م
رمز الخبر: 85671479
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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طهران والرياض تؤكدان على تنمية الاستثمار وتحقيق المصالح المشتركة بينهما

٢٦‏/١١‏/٢٠٢٤، ١:٠٤ م
رمز الخبر: 85671479
طهران والرياض تؤكدان على تنمية الاستثمار وتحقيق المصالح المشتركة بينهما

طهران/ 26 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- التقى وزير الاقتصاد والمالية الإيراني"عبدالناصر همتي"، وزير الاستثمار السعودي "خالد بن عبد العزيز الفالح"،واكد الجانبان خلال اللقاء على تنمية الاستثمار وتحقيق المصالح المشتركة.

وغادر عبدالناصر همتي طهران أمس الاثنين، متوجها إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع السنوي الثامن والعشرين لجمعية وكالات ترويج الاستثمار (ويبا) الذي يشارك فیه شركات من 100 دولة.

والتقى وزير الاقتصاد والمالية الإيراني على هامش الاجتماع المنعقد في الرياض، وزير الاستثمار السعودي "خالد بن عبد العزيز الفالح".

وناقش الجانبان خلال اللقاء، الفرص المستقبلية لتطوير العلاقات الاستثمارية في اتجاه التنمية الاقتصادية وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.

وينعقد الاجتماع يومي 25 و27 نوفمبر 2024 في الرياض تحت شعار "الاستفادة من التحول الرقمي وفرص الاستثمار للنمو المستدام".

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٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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