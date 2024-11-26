طهران والرياض تؤكدان على تنمية الاستثمار وتحقيق المصالح المشتركة بينهما

وغادر عبدالناصر همتي طهران أمس الاثنين، متوجها إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع السنوي الثامن والعشرين لجمعية وكالات ترويج الاستثمار (ويبا) الذي يشارك فیه شركات من 100 دولة.

والتقى وزير الاقتصاد والمالية الإيراني على هامش الاجتماع المنعقد في الرياض، وزير الاستثمار السعودي "خالد بن عبد العزيز الفالح".

وناقش الجانبان خلال اللقاء، الفرص المستقبلية لتطوير العلاقات الاستثمارية في اتجاه التنمية الاقتصادية وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.

وينعقد الاجتماع يومي 25 و27 نوفمبر 2024 في الرياض تحت شعار "الاستفادة من التحول الرقمي وفرص الاستثمار للنمو المستدام".

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