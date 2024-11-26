٢٦‏/١١‏/٢٠٢٤، ٢:٠١ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85671491
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تعزيز الدبلوماسية الرياضية.. حصول إيران على مقعد في الاتحاد الآسيوي للملاحة الشراعية

٢٦‏/١١‏/٢٠٢٤، ٢:٠١ م
رمز الخبر: 85671491
تعزيز الدبلوماسية الرياضية.. حصول إيران على مقعد في الاتحاد الآسيوي للملاحة الشراعية

طهران/ 26 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- تم تعيين رئيس الاتحاد الإيراني للملاحة الشراعية " علي أصغر محمودي"عضوا في لجنة التنمية والشباب بالاتحاد الآسيوي للإبحار الشراعي في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للإبحار الشراعي.

وعقد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للملاحة الشراعية، بحضور ممثلي الدول الأعضاء، بهدف استعراض برامج التطوير والشباب والاستشراف وخاصة التخطيط لدورة الألعاب الآسيوية في اليابان.

ويعتبر تعيين ممثل إيران أحد أعضاء لجنة التنمية والشباب نقطة تحول لحضور بلادنا في هيكلية صنع القرار في هذه المؤسسة الآسيوية.

واعتبر رئيس الاتحاد الإيراني للملاحة الشراعية، في حديث مع إرنا: إن الفوز بمقعد في اتحاد الإبحار الشراعي هو نتيجة لجهود وتفاعلات الحكومة الرابعة عشرة مع المؤسسات الدولية في اتجاه تطوير الدبلوماسية الرياضية وقال: نأمل أن يكون هذا الكرسي الأساس لتعزيز مكانة إيران في مجال الملاحة الشراعية وتطوير هذه الرياضة بين شباب البلاد.

وتابع علي اصغر محمودي: من بين أهداف لجنة التنمية والشباب صياغة استراتيجيات كلية لزيادة مشاركة الشباب والتنمية المستدامة لهذه الرياضة في الدول الأعضاء وتعزيز البرامج التعليمية، مما سيوفر المزيد من الفرص لتبادل الخبرات وجذب الدعم الدولي بحضور إيران.

ویذکر:عقدت الجمعية العمومية السنوية للاتحاد الآسيوي للملاحة الشراعية (ASAF) في سنغافورة بشكل مشترك (شخصيًا وافتراضيًا).

واستعرض هذا الاجتماع، الذي ترأسه "مالاف شروف" بحضور 20 اتحادًا وطنيًا، الإنجازات والخطط المستقبلية في القارة الآسيوية.

تعزيز الدبلوماسية الرياضية.. حصول إيران على مقعد في الاتحاد الآسيوي للملاحة الشراعية

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