عراقجي يؤكد على دعم إيران الشامل للبنان

وأشار عراقجي إلى استمرارية جبهة المقاومة وخاصة صمود الشعب اللبناني في الأسابيع الأخيرة في مواجهة هجمات جيش کیان الاحتلال وأشاد ببسالة المجاهدين في جنوب لبنان .

و أكد وزير الخارجية دعم إيران الشامل ووقوفها إلى جانب لبنان حكومة و شعبا كما شدد وزير الخارجية عباس عراقجي ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة واستخدام الامكانيات السياسية والدولية للوقف الفوري لجرائم الكيان الصهيوني ضد لبنان.

وقدم محمد رضا رؤوف شيباني في الاتصال الهاتفي مع وزير الخارجية الإيراني " عباس عراقجي"تقريرا عن آخر التطورات المتعلقة بجهود وقف عدوان الکیان الصهيوني على لبنان ووقف إطلاق النار.

يذكر أن شيباني توجه إلى لبنان منذ الأيام الأولى من اعتداء الكيان الصهيوني على لبنان و بعد إصابة السفير الإيراني في بيروت، و هو يحاول وقف الهجمات على لبنان من خلال إجراء مشاورات دبلوماسية مع الحكومة اللبنانية وبعض السفراء الأجانب في بيروت.

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