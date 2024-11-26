ایران و "ويبا" يتفقان على تعزيز فرص الاستثمار

والتقى "عبد الناصر همتي" الذي يشارك في الاجتماع السنوي الثامن والعشرين لجمعية وكالات ترويج الاستثمار بالرياض (عاصمة المملكة العربية السعودية)، اليوم الثلاثاء مع رئيس الجمعية العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (ويبا).

وتوصل الطرفان في هذا اللقاء إلى تفاهم حول تطوير التفاعلات بينهما في مجال تعزيز فرص الاستثمار في إيران.

كما اتفق حول عقد ورش عمل متخصصة وفنية في إيران في مجالات التمويل الأجنبي والتسويق الدولي وأساليب التمويل الجديدة للقطاعين الخاص والعام.

وغادروزيرالاقتصاد والمالية الايراني"عبدالناصر همتي"طهران متوجها إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع السنوي للاستثمار العالمي (WIPA).

انتهی**1426