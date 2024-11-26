مسؤول ثقافي : لإقامة معرض فني يضم الدول المطلة على "مبادرة الطريق والحزام"

جاء في كلمة لهذا المسؤول الفني الايراني، خلال الاجتماع الثاني لمنتدى هانغجو الدولي بالصين؛ مردفا انه "بدون ركيزة الثقافة والفن وامتلاك رؤية تجاه القيم الإنسانية الأصيلة المنبثقة من الأعمال الفنية، لا يمكن رسم أي اهداف تنموية في المجتمع".

وتابع : في مايخص الاواصر العلمية والأدبية والثقافية والفنية التي تربط بين البلدان المختلفة وفقا لطبيعتها، لا يمكن للحدود الجغرافية والسياسية أن تكون عائقا أمام التواصل والحوار البناء فيما بينها.

كما اشار الى العلاقات العريقة الاقتصادية والسياسية والثقافية بين ايران والصين، قائلا : ان البلدين لطالما اكدا على صون هويتهما الثقافية وقدما للحضارة الانسانية انموذجا في مجال التعامل والتعاون الحكيم والقائم على القيم المشتركة.

وفي الختام، نوه شاه حسيني بالمستوى الثقافي المرموق الذي بلغته الدول في منطقة غرب اسيا ولاسيما جمهورية ايران الاسلامية، انطلاقا من حضارتها الشرقية والاسلامية؛ مؤكدا بان الثقافة والفن تشكلان ركيزتين اساسيتين لازدهار ونمو المجتمعات الانسانية.

انتهى ** ح ع