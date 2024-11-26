٢٦‏/١١‏/٢٠٢٤، ٤:٣٧ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85671770
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ملفات إخبارية

وزير الخارجية اللبناني : لا يمكن وقف "المقاومة" طالما أن هناك احتلالًا للأراضي اللبنانية

٢٦‏/١١‏/٢٠٢٤، ٤:٣٧ م
رمز الخبر: 85671770
وزير الخارجية اللبناني : لا يمكن وقف "المقاومة" طالما أن هناك احتلالًا للأراضي اللبنانية

طهران / 26 تشرين الثاني/ نوفمبر/ إرنا - أكد وزير الخارجية اللبناني "عبدالله بوحبيب" أنه لا يمكن وقف المقاومة طالما أن هناك احتلالًا للأراضي (اللبنانية).

وأعلن بوحبيب، أن الحكومة اللبنانية ستنشر 5 آلاف جندي في جنوب البلاد كجزء من التزاماتها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار المرتقب توقيعه قريبًا.

وأعرب الوزير اللبناني عن أمله في أن يتم التوصل إلى الاتفاق الليلة؛ مؤكدًا أن الحكومة اللبنانية تترقب نتائج اجتماع الحكومة "الإسرائيلية" بشأن التصديق على الاتفاق.

وأضاف بوحبيب : إذا لم تقبل "إسرائيل" بحل نهائي لمشكلة الحدود، فلن يكون من الممكن الحديث عن مستقبل مستقر في المنطقة.

في سياق متصل، قال رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة" في مجلس النواب اللبناني، "محمد رعد" : إننا منفتحون على كل صيغة تحقق صون البلاد من تهديدات الجيش "الإسرائيلي" ومخاطره الوجودية.

وأضاف رعد في حديث عبر قناة "الجزيرة" : سننتظر نتائج التفاوض غير المباشر، وأي تعديل للقرار 1701م لا يقبله عاقل.

وتابع : ضمانة التزام الجيش الإسرائيلي بالقرار 1701 هي معادلة الشعب والجيش والمقاومة.

انتهى**9365 / ح ع **

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