التاكيد بان النهج الجديد للدفاع المدني يرتكز على القوة البحرية

وقال رئيس منظمة الدفاع المدني الايراني العميد غلام رضا جلالي في هذا اللقاء : ان القوة البحرية الستراتيجية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هي محط اهتمام سماحة قائد الثورة وتوجيهاته الستراتيجية؛ مؤكدا بانه سلاح البحر الايراني قادر على القيام بجميع المهام الموكلة اليه، وضمان المصالح الوطنية في المجالات البحرية بشكل مميز، وجنبا إلى جنب مع القوات المسلحة الأخرى في البلاد، لمواصلة المضي في مسار تطوير قدرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

بدوره، اعتبر الأدميرال الإيراني قائد سلاح البحر، في هذا اللقاء، أن منظمة الدفاع المدني لديها رؤى تنموية ومهنية تشمل كافة شؤون البلاد، وقد تحولت اليوم الى قوة كبيرة للغاية.

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