وزير الخارجية الإيراني يدعو إلى حراك عالمي لإنهاء عدوان الكيان الصهيوني على غزة ولبنان

والتقى وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي" اليوم الثلاثاء بوزير خارجية البوسنة والهرسك "إلمدين كاناكوفيتش"، وذلك على هامش اجتماع المنتدى الـ 10 لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة المقام في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وناقش الجانبان، في هذا اللقاء، القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار عراقجي في هذا اللقاء، إلى اهتمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتعزيز التفاعل مع الدول الأخرى، وخاصة الدول الإسلامية؛ مؤكدا على استعداد إيران لتوسيع التعاون مع البوسنة والهرسك في المجالات الثنائية والمتعددة الأطراف.

كما شرح وزير الخارجية الإيراني، مواقف الجمهورية الاسلامية قبال المستجدات الإقليمية والدولية، بما في ذلك العدوان الصهيوني على غرب آسيا.

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