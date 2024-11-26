عراقجي يدعو الدول جميعا للقيام بواجبها في الحدّ من جرائم الكيان الصهيوني

وافادت ارنا، ان وزير الخارجية الايراني ادلى بهذا التصريح خلال اللقاء، اليوم الثلاثاء، مع نظيرته السلوفينية السيدة "تانيا فاجون" في لشبونة البرتغالية، والتي يزورها لحضور الاجتماع الـ 10 لمنتدى تحالف الحضارات التابع للامم المتحدة.

واستعرض الوزيران الايراني والسلوفيني خلال اللقاء هذا، مختلف القضايا التي تهم البلدين، وايضا التطورات الاقليمية والدولية؛ بما في ذلك العلاقات بين الجمهورية الاسلامية والدول الاوروبية.

ونوه عراقجي بالسياسات المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية المتمثلة في مواصلة التعامل مع الدول الاخرى؛ مؤكدا على ضرورة التزام جميع الاطراف بالمبادئ والاسس والمعايير الدولية المحددة وتظافر الجهود لمواجهة التحديات في العالم.

ومضى وزير الخارجية الى القول : ان (سياسة) الحظر والضغوط، ليست فقط تتعارض مع القانون الدولي والميثاق الاممي، وانما ثبت عدم جدوائيتها ايضا.

كما حذر عراقجي من خطورة الوضع في منطقة غرب اسيا بسبب جرائم الابادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني، وعدوانه على لبنان ودول اقليمية اخرى؛ داعيا جميع البلدان، ولاسيما الدول المناصرة للكيان الصهيوني، لكي تتحمل المسؤولية في وقف جرائم الكيان وعدوانه، والحد من توسع نطاق التهديدات على حساب السلام والامن الدوليين.

من جانبها، نوهت وزيرة خارجية سلوفينيا بمكانة ايران المرموقة في منطقة غرب اسيا ودورها في حماية السلام والامن الاقليميين، واكدت خلال اللقاء مع عراقجي في لشبونة اليوم، على ضرورة بذل الجهود الدولية للحؤول دون توسع نطاق الفوضى والفلتان الامني بالمنطقة.

انتهى ** ح ع