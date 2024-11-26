مساعد وزیر الخارجیة : الکیان الصهيوني هو المصدر الرئيسي للتوتر وعدم الاستقرار في المنطقة

والتقى الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية "أرسينيو دومينغيز" مع مساعد وزیر الخارجیة في الشؤون السیاسیة مجید تخت روانجي، بطهران اليوم الثلاثاء وبحث معه سبل التعاون الثنائي.

وأكد تخت روانجي في هذا اللقاء، أن تعزيز الأمن البحري وسلامة الشحن في المنطقة يتطلب الاهتمام بالأسباب الجذرية لانعدام الأمن الاقليمي.

وأضاف، أن الکیان الصهيوني، بارتكابه كافة أنواع الجرائم الدولية في غزة ولبنان، هو المصدر الرئيسي للتوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

وأشار تخت روانجي إلى "العقوبات" الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي وبریطانیا على الشحن البحري للجمهورية الإسلامية الإيرانية، واعتبرها مخالفة للقانون الدولي وخاصة اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية.

وبدوره، أكد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، خلال هذا اللقاء، على سلامة وأمن الشحن في البحر الأحمر ودور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الصدد.

انتهی**2054 / ح ع **