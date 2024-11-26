كتائب القسام تستهدف دبابة "ميركافا" في جباليا ومحور نتساريم بالصواريخ

وافاد المركز الفلسطيني للاعلام ان القسام قالت في بلاغ عسكري، إنها “استهدفت دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه” بقذيفة “P29″ قرب مسجد العودة شرق معسكر جباليا شمال القطاع”.

وأضافت في بيان آخر، أنها استهدفت “موقع قيادة وسيطرة العدو في محور “نتساريم” بصواريخ “رجوم” قصيرة المدى”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام عن تفجير مبنى مفخخ في مجموعة من الجنود الإسرائيليين وأوقعوهم بين قتيل وجريح، إضافة لاستهداف دبابتي “ميركفاه” إسرائيليتين بقذيفة “الياسين 105” وعبوة أرضية شديدة الانفجار شرقي معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

وتواصل كتائب القسام تصديها لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في قطاع غزة، ضمن معركة “طوفان الأقصى” ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 417 يومًا.

انتهى ** 2342