٢٦‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٠:٤٣ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85672043
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كتائب القسام تستهدف دبابة "ميركافا" في جباليا ومحور نتساريم بالصواريخ

٢٦‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٠:٤٣ م
رمز الخبر: 85672043
كتائب القسام تستهدف دبابة "ميركافا" في جباليا ومحور نتساريم بالصواريخ

طهران / 26 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الثلاثاء، استهداف دبابة في جباليا شمال قطاع غزة، وقصف محور “نتساريم” بصواريخ قصيرة المدى.

وافاد المركز الفلسطيني للاعلام ان القسام قالت في بلاغ عسكري، إنها “استهدفت دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه” بقذيفة “P29″ قرب مسجد العودة شرق معسكر جباليا شمال القطاع”.

وأضافت في بيان آخر، أنها استهدفت “موقع قيادة وسيطرة العدو في محور “نتساريم” بصواريخ “رجوم” قصيرة المدى”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام عن تفجير مبنى مفخخ في مجموعة من الجنود الإسرائيليين وأوقعوهم بين قتيل وجريح، إضافة لاستهداف دبابتي “ميركفاه” إسرائيليتين بقذيفة “الياسين 105” وعبوة أرضية شديدة الانفجار شرقي معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

وتواصل كتائب القسام تصديها لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في قطاع غزة، ضمن معركة “طوفان الأقصى” ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 417 يومًا.

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