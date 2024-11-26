عراقجي يؤكد على تطوير التعاون مع الجيران والدول الإسلامية

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي مع نظيره التونسي نبيل عمار، يوم الثلاثاء، على هامش المنتدى العالمي لتحالف الحضارات المنعقد في كاشكيش - لشبونة، في البرتغال، حيث جرى البحث حول تطوير العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

وفي هذا اللقاء، ذكّر عراقجي بالنهج الأساسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية لتطوير التفاعل والتعاون مع جيرانها والدول الإسلامية، وشدد على أهمية تعزيز الانسجام بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لتعزيز التعاون والتفاعل بين الدول الإسلامية.

كما أشار عراقجي إلى استمرار الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وتوسيع عدوان الكيان الصهيوني على لبنان ودول أخرى في المنطقة، وشدد على ضرورة التحرك العاجل من قبل الدول الإسلامية لإجبار حماة الكيان الصهيوني على التوقف عن دعمهم له وإنهاء عدوانه على لبنان.

وتم خلال هذا اللقاء البحث وتبادل الآراء حول آخر تطورات العلاقات الثنائية وسبل تطوير العلاقات والتفاعلات بين البلدين.

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