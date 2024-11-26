ايران والجزائر تؤكدان على تشكيل تحالف إسلامي وعالمي لمواجهة العدوان الصهيوني على غزة ولبنان

جاء ذلك خلال اللقاء بين عراقجي وعطاف، مساء الثلاثاء، على هامش الاجتماع العاشر لتحالف الحضارات المنعقد برعاية الامم المتحدة في البرتغال.

وفي هذا اللقاء، استعرض الجانبان آخر تطورات العلاقات الثنائية، وناقشا سبل تطويرها في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والدبلوماسية.

كما ناقش الطرفان آخر التطورات في منطقة غرب آسيا واستمرار الإبادة الجماعية في غزة وعدوان الكيان الصهيوني على لبنان.

ووجه وزير الخارجية الايراني الشكر للجزائر على موقفها المبدئي في تقديم الدعم الشامل للقضية الفلسطينية، خاصة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفي منظمة التعاون الإسلامي، واكد ضرورة تشكيل تحالف إسلامي وعالمي من أجل مواجهة عدوان الكيان الصهيوني على غزة ولبنان ووقف مبيعات الأسلحة له وطرده من الأمم المتحدة.

كما دعا عراقجي إلى تحرك عالمي لإنهاء إفلات قادة الكيان من العقاب ومعاقبتهم على ارتكاب جرائم دولية خطيرة.

من جانبه أكد وزير الخارجية الجزائري على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر وإيران، ودعا إلى مزيد من التنسيق والتعاون بين الدول الإسلامية لمواجهة النهج التوسعي الذي يمارسه الكيان الصهيوني.

واعتبر عطاف ، القمة العربية الإسلامية في الرياض، التي عقدت بمبادرة ومتابعة إيرانية ، أحد الإنجازات المهمة لتعاون العالم الإسلامي فيما يتعلق بقضية فلسطين.

واشار وزيرا خارجية إيران والجزائر إلى عزم كبار المسؤولين في البلدين على تعزيز التشاور على كافة المستويات، واكدا على بذل الجهود لتوسيع التعاون على جميع المستويات بين البلدين.

انتهى ** 2342