وزير الخارجية الايراني يلتقي الامين العام للأمم المتحدة

وتم خلال هذا اللقاء مساء الثلاثاء مناقشة التطورات الإقليمية والدولية، بما في ذلك تطورات الاوضاع في غزة ولبنان.

وفي هذا اللقاء اشار وزير الخارجية، الى دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دفع قضية الحوار بين الحضارات والثقافات، وأكد على ضرورة الحوار والتعامل لحل المشاكل الدولية.

كما تطرق عراقجي إلى الوضع الإنساني المتردي في غزة ولبنان، وأطلع الأمين العام للأمم المتحدة على آخر اتصالاته ومشاوراته مع دول المنطقة لوقف الإبادة الجماعية واعتداءات الكيان الإسرائيلي على غزة ولبنان.

بدوره عبر الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه إزاء الوضع الحالي في المنطقة، واعرب عن أمله في وقف إطلاق النار في لبنان وغزة قريبا، بفضل الجهود المبذولة.

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