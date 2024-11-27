حزب الله يكشف استهدافه قائد سلاح الجو في "جيش" الاحتلال.. ويقصف معسكرات وقواعد عسكرية ومستوطنات

وافاد تقرير للميادين انه استهدفته المقاومة بسربٍ من المُسيّرات الانقضاصية النوعيّة، وقد حققت العمليّة أهدافها بدقة، وسط فرض قيود مشدّدة من قبل الرقابة العسكرية الإسرائيلية على الحادثة.

وكان قد أعلن حزب الله يوم الإثنين في 18 تشرين الثاني/نوفمبر أنه استهدف نقاط عسكرية حساسة في مدينة "تل أبيب"، سيُعلن عنها لاحقاً.

ودعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن لبنان ‏وشعبه، وضمن معركة "أولي البأس"، أصدرت المقاومة الإسلامية يوم الثلاثاء، 22 بياناً عن عملياتها التي استهدفت فيها قواعد عسكرية، تجمّعات لجنود الاحتلال ومستوطنات.

قواعد عسكرية

شنّ مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة في لبنان، مساء يوم الثلاثاء، هجوماً جوياً بأسراب من الطائرات المُسيّرة النوعيّة، على مجموعةٍ من الأهداف العسكريّة الحساسة في مدينة تل أبيب وضواحيها، وحقّقت العملية أهدافها.

وشنّ مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 17:20 مساءً، هجوماً جويّاً بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضية على قاعدة شراغا وهو المقر الإداري لقيادة لواء غولاني شمالي مدينة عكا المُحتلّة، وأصابت أهدافها بدقة.

واستهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 14:40، قاعدة نفح (مقر قيادة فرقة الجولان 210) في الجولان السوري المحتل، بصليةٍ صاروخية.

كما هاجم المجاهدون، للمرة الثانية والثالثة والرابعة يوم الثلاثاء، عند الساعات، 19:00 و19:45 و20:00 بصليات صاروخية.

واستهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 16:30 بعد الظهر، المقر المستحدث لقيادة ‌‏كتيبة المدفعية التابعة للفرقة 146 جنوب مستوطنة كابري، بصليةٍ صاروخية.

وشنّ مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 07:20 صباحاً، هجوماً جويّاً بسرب من المُسيّرات الانقضاضيّة على كل من ثكنة معاليه ‏غولاني وهو مقر قيادة لواء حرمون 810 وموقع حبوشيت وهو مقر سرية تابعة للواء حرمون 810 على قمة جبل الشيخ، وأصابت أهدافها بدقّة.

وكان قد استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 23:30 من يوم الإثنين، معسكر تدريب لقوات المشاة في شفي تسيون جنوبي مدينة نهاريا، للمرة الأولى، بصليةٍ من الصواريخ النوعية.

تجمّعات جنود الاحتلال

استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة في لبنان، عند الساعة 22:00 من مساء الثلاثاء، تجمعاً لقوّات الاحتلال في مستوطنة شتولا، بصليةٍ صاروخية.

واستهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 19:50 مساء الثلاثاء، تجمعًا لقوّات الاحتلال جنوبي مدينة الخيام،بصليةٍ صاروخية.

واستهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 19:30 مساء الثلاثاء، تجمعًا لقوّات الاحتلال في مستوطنة المطلة،بصليةٍ صاروخية.

وشنّ مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 17:20 مساء الثلاثاء، هجوماً جويّاً بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضية على تجمعٍ لجنود "جيش" الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة، وأصابت أهدافها بدقة.

وعند الساعة 16:30 بعد ظهر الثلاثاء، استهدف المجاهدون 3 تجمّعات في 3 مستوطنات مختلفة، وهي زرعيت وشوميرا ومعالوت ترشيحا بصلية صاروخية لكلٍ منها.

واستهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة من داخل مدينة الخيام، عند الساعة 11:45 صباحاً الثلاثاء، دبابة ميركافا بصاروخٍ موجّه بالقرب من مركز البلدية، ما أدى إلى تدميرها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

واستهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 11:30 صباحاً، تجمعاً لقوّات الاحتلال في مستوطنة أفيفيم بصليةٍ صاروخية.

واستهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعتين 14:20 و14:45 ظهراً، للمرة الثانية والثالثة تجمعاً لقوّات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة المنارة، بصليتين صاروخيتين، وذلك بعد أن استهدفته عند الساعة 11:30 بصلية صاروخية أيضاً.

وأثناء انسحاب مجموعة من قوات الاحتلال الإسرائيلي من بلدة إبل السقي جنوباً باتجاه مدينة الخيام، وعند الساعة 17:00 من يوم الإثنين، كمن مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة للمجموعة المنسحبة، وعند وصولها لنقطة المكمن، فجّر المُجاهدون عبوتين كبيرتين بجرافة عسكريّة ومجموعة المشاة، وجرى التعامل مع دبابة ميركافا كانت ترافق المجموعة بصاروخٍ موجّه، ما أدى إلى تدمير الجرافة والدبابة، ووقوع من فيهما بين قتيل وجريح، وتحقيق إصابات مؤكدة بين جنود المجموعة المُرافقة.

مستوطنات

استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 22:25 من يوم الثلاثاء، مستوطنة كريات شمونة، بصليةٍ صاروخية، كما كانت قد استهدفتها عند الساعة 10:15 صباحاً بصلية من الصواريخ النوعية.

واستهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 14:30 عصراً، مستوطنة كتسرين، بصليةٍ صاروخية.

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