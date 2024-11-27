الاحتلال يكثّف عدوانه على لبنان قبيل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ

وأفاد مراسل الميادين في بيروت عن غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت منطقة الخندق الغميق.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في وقت سابق، إن غارة الاحتلال على منطقة بربور في بيروت أدت في حصيلة محدثة إلى استشهاد 3 أشخاص، إضافة إلى إصابة 10 أخرين.

وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، شن الاحتلال سلسلسة غارات طالت العمروسية والليلكي.

وفي الجنوب، استشهد شخص وأصيب 7 أخرون، 3 منهم بحال حرجة في العدوان الإسرائيلي على بلدة الصرفند.

وشن الاحتلال غارات استهدفت مدينتي صيدا وصور.

وارتقى شهيدان في غارة الاحتلال على بلدة زيتا قضاء صيدا.

وفي البقاع، قال مراسل الميادين إن أكثر من 60 غارة للاحتلال استهدفت عدة مناطق في البقاع.

وشن الاحتلال سلسلة غارات طالت مدينة بعلبك.

واستشهد 3 أشخاص في غارة الاحتلال على بلدة الفيكاني في البقاع الأوسط، كما استشهد 4 أشخاص في غارة الاحتلال على بلدة مزرعة بيت مشيك في محافظة بعلبك الهرمل.

وتم تسجيل 3 شهداء وجريحان في غارة الاحتلال على الهرمل.

وأفاد مراسل الميادين بوقوع غارة للاحتلال على محيط الهرمل وغارة أخرى على مدينة بعلبك.

وشن الاحتلال غارات استهدفت مناطق ونقاط حدودية بين سوريا ولبنان من جهة عكار شمال البلاد.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إنّ غارة الاحتلال الإسرائيلي على معبر العريضة أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد شخص وإصابة شخص آخر. كما استشهد وجرح عدد من الأشخاص في العدوان الإسرائيلي على معبر الدبوسية الحدودي بين لبنان وسوريا.

وقال مراسل الميادين إنّ جميع المعابر البرية بين سوريا لبنان باتت خارج الخدمة بسبب الاعتداءات الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في لبنان عن ارتفاع عدد الضحايا منذ بدء العدوان إلى 3823 شهيداً و15859 جريحاً.

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