٢٧‏/١١‏/٢٠٢٤، ٣:٥٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85672115
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15 عملاً مقاوماً ضد الاحتلال في الضفة الغربية خلال 24 ساعة

٢٧‏/١١‏/٢٠٢٤، ٣:٥٥ ص
رمز الخبر: 85672115
15 عملاً مقاوماً ضد الاحتلال في الضفة الغربية خلال 24 ساعة

طهران / 27 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ضمن معركة “طوفان الأقصى”.

ورصد مركز معلومات فلسطين “معطي” 15 عملا مقاوما بالضفة والقدس، أدت لإصابتين في صفوف الاحتلال خلال عملية دهس في الخليل.

وتنوعت عمليات المقاومة بين عملية دهس واشتباكات مسلحة وإطلاق نار، ومظاهرتان شعبيتان، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 9 نقاط متفرقة.

وأصيب جنديان إسرائيليان في عملية دهس بطولية قرب بلدة بني نعيم في الخليل.

واندلعت اشتباكات مسلحة خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية المغير قضاء رام الله، كما اشتبك المقاومون مع قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة في نابلس.

وفجر المقاومون عبوات ناسفة خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة يعبد قضاء جنين.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في 9 مناطق متفرقة، شهدتها مناطق رام الله وجنين ونابلس وسلفيت وبيت لحم، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

انتهى ** 2342
 

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