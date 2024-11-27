15 عملاً مقاوماً ضد الاحتلال في الضفة الغربية خلال 24 ساعة

ورصد مركز معلومات فلسطين “معطي” 15 عملا مقاوما بالضفة والقدس، أدت لإصابتين في صفوف الاحتلال خلال عملية دهس في الخليل.

وتنوعت عمليات المقاومة بين عملية دهس واشتباكات مسلحة وإطلاق نار، ومظاهرتان شعبيتان، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 9 نقاط متفرقة.

وأصيب جنديان إسرائيليان في عملية دهس بطولية قرب بلدة بني نعيم في الخليل.

واندلعت اشتباكات مسلحة خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية المغير قضاء رام الله، كما اشتبك المقاومون مع قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة في نابلس.

وفجر المقاومون عبوات ناسفة خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة يعبد قضاء جنين.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في 9 مناطق متفرقة، شهدتها مناطق رام الله وجنين ونابلس وسلفيت وبيت لحم، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

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