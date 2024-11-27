برلماني لبناني: الاحتلال فشل في وقف عمليات المقاومة جنوب الليطاني ولم يفرض شروطه

وأوضح فضل الله، مساء امس الثلاثاء، إن لبنان في موقع التصدي لمحاولة الاحتلال فرض شروط سياسية على البلاد وهو فشل في ذلك، مؤكداً أننا "لا نتحدث عن مبالغات وإنما نتحدث عن صامدين فرضوا على العدو الإسرائيلي أن يأتي إلى وقف إطلاق النار".

وقال: "نحن نمر في ليلة خطرة وحساسة ولكن لن يكون للاحتلال اليد العليا".

وأشار إلى إن هذا العدوان الإسرائيلي الواسع هو محاولة مكشوفة من حكومة نتنياهو للتعويض عن الفشل الذريع الذي لحق بـ"الجيش" الإسرائيلي في الجنوب اللبناني خصوصاً وبعد سقوط الأهداف واحداً تلو الآخر لهذا العدوان الواسع على لبنان وعلى مقاومتنا وعلى شعبنا.

وبشأن الميدان، شدد فضل الله على إن كل الأهداف الإسرائيلية سقطت على أعتاب الخيام وكفركلا وغيرهما من القرى اللبنانية، مؤكداً إن "جيش" الاحتلال، على الرغم من كل التكنولوجيا التي يمتلكها، فإنه فشل في وقف عمليات المقاومة جنوب الليطاني، بحيث إنها تركّز حتى اليوم على المنشآت العسكرية الإسرائيلية وعملياتها تتم من تلك منطقة.

انتهی**1426