عبدالسلام: نحيي صمود الشعب اللبناني ونثق في خيارات المقاومة الاسلامیة

وأكد "محمد عبدالسلام" إن المقاومة الإسلامية في لبنان ما زادت بتضحياتها الكبيرة إلا تجذرا وقوةً وصلابة وقد تألقت بعملياتها الجهادية التي تصاعدت كما ونوعا حتى فرضت على العدو الصهيوني وراعيه الأمريكي الذهاب نحو اتفاق وقف إطلاق النار وبما يحفظ أمن وسيادة واستقلال لبنان.

وتابع: نثق في خيارات المقاومة الإسلامية في لبنان، ونعتقد أن قيادتها الحكيمة قد تمكنت من استعادة زمام المبادرة في وقت قياسي رغم الجراح الكبيرة التي أصابت جسمَ المقاومة خصوصا بعد اغتيال الأمين العام رفيع الشأن شهيد الإسلام والمسلمين السيد حسن نصرالله رضوان الله تعالى عليه.

وقال: إن العدو الإسرائيلي ما كان له أن يرضخ ويقبل بوقف إطلاق النار لولا اصطدامه بمقاومة صلبة لم تنكسر أمام جرائم الاغتيال الغادرة وأنها مقاومة نهضت أشد شراسة وهي قادرة على خوض حرب استنزاف طويلة المدى وهو ما لا قدرة لكيان ضعيف هش أن يتحملها وأنه في ضعفه وهشاشته أوهن من بيت العنكبوت حسب وصف الشهيد القائد السيد نصرالله.

ولفت إلى إن شهداء حزب الله هم شهداء قضوا على طريق القدس وقد أبلى حزب الله بلاء حسنا على هذا الطريق الشاق وبقي متحملا جبهته الإسنادية لغزة وفلسطين رغم التخاذل العربي والإسلامي المشين والمعيب إلا ما ندر، مؤكدا إن الصراع مع العدو الصهيوني صراع حتمي، والحروب معه هي جولات في صراع سينتهي حتما بزواله إن شاء الله.

انتهی**1426