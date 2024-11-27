كتائب حزب الله العراقي: لن نترك أهلنا في غزة

أعلنت "كتائب حزب الله العراق" إحدى أبرز الفصائل العراقية،استمرار "عمليات نصرة غزة" رغم وقف إطلاق النار في لبنان الذي أعلن عنه أمس الرئيس الاميركي جو بايدن.

واضافت الكتائب في بيان الیوم الاربعاء: نؤكد موقفنا الثابت من القضية الفلسطينية وهو أصل تُبذل له الدماء الغالية كما بُذلت في لبنان وقوى المحور.

وتابعت كتائب حزب الله: استراحة طرف من محور المقاومة لن يؤثر على وحدة الساحات بل ستنضم أطراف جديدة تعزز ساحة الصراع المقدس.

وقالت: العدو الأميركي شريك الكيان في كل جرائمه ويجب أن يدفع ثمن ذلك عاجلاً أو آجلاً.

واکدت كتائب حزب الله العراق: إيقاف إطلاق النار بين جبهتي الصراع في لبنان والكيان الصهيوني ما كان ليكون لولا صمود مجاهدي حزب الله.

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