النخالة: سنبقى مقاومة واحدة حتى النصر

وبارك "النخالة" للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم صمود المقاومة والشعب اللبناني.

وقال الأمين العام للجهاد الإسلامي الیوم الأربعاء في بيان: "من مقاتلي فلسطين ومقاوميها إلى مقاتلي المقاومة الإسلامية في لبنان، لكم المجد وأنتم تسجلون هذا الصمود وهذا العنفوان وما زلتم ترفعون راية المقاومة عاليا بشموخ وكبرياء رغم الجراح ورغم تكالب الأعداء وعلى رأسهم أمريكا وحلفاؤها".

وأضاف: "لقد قاتلتم وصمدتم وناصرتم إخوانكم في فلسطين وقدمتم الدماء الغالية والطاهرة في حين لم يستطع غيركم تقديم شربة ماء للعطشى والجوعى من شعب فلسطين".

وتابع: "أبارك صمودكم وصمود الشعب اللبناني العزيز وأبارك بشهدائكم الذين ارتقوا دفاعا عن الدين وعن الكرامة وعن الوطن وأبارك بمقاتليكم الشجعان في كل مكان في لبنان وخاصة المجاهدين على جبهة الجنوب".

وشدد الأمين العام للجهاد الإسلامي على أن فصائل المقاومة الفلسطينية ستبقى "وإياكم صفا واحد ومقاومة واحدة حتى النصر"، وفق قوله.

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