٢٧‏/١١‏/٢٠٢٤، ١:١١ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85672683
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النخالة: سنبقى مقاومة واحدة حتى النصر

٢٧‏/١١‏/٢٠٢٤، ١:١١ م
رمز الخبر: 85672683
النخالة: سنبقى مقاومة واحدة حتى النصر

طهران/ 27 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- خاطب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين "زياد النخالة"، " الأمين العام لحزب الله لبنان "الشيخ نعيم قاسم" عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع "إسرائيل" حيز التنفيذ، قائلا: "سنبقى مقاومة واحدة حتى النصر".

وبارك "النخالة" للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم صمود المقاومة والشعب اللبناني.

وقال الأمين العام للجهاد الإسلامي الیوم الأربعاء في بيان: "من مقاتلي فلسطين ومقاوميها إلى مقاتلي المقاومة الإسلامية في لبنان، لكم المجد وأنتم تسجلون هذا الصمود وهذا العنفوان وما زلتم ترفعون راية المقاومة عاليا بشموخ وكبرياء رغم الجراح ورغم تكالب الأعداء وعلى رأسهم أمريكا وحلفاؤها".

وأضاف: "لقد قاتلتم وصمدتم وناصرتم إخوانكم في فلسطين وقدمتم الدماء الغالية والطاهرة في حين لم يستطع غيركم تقديم شربة ماء للعطشى والجوعى من شعب فلسطين".

وتابع: "أبارك صمودكم وصمود الشعب اللبناني العزيز وأبارك بشهدائكم الذين ارتقوا دفاعا عن الدين وعن الكرامة وعن الوطن وأبارك بمقاتليكم الشجعان في كل مكان في لبنان وخاصة المجاهدين على جبهة الجنوب".

وشدد الأمين العام للجهاد الإسلامي على أن فصائل المقاومة الفلسطينية ستبقى "وإياكم صفا واحد ومقاومة واحدة حتى النصر"، وفق قوله.

انتهی**1426

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