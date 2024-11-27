ايران تقف الى جانب الشعب اللبناني لتعويض الخسائر الناجمة عن العدوان الصهيوني

وفي منشور له باللغة العربية على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي اكس اليوم الاربعاء،كتب سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان مجتي أماني :" بعد انتصارات عامي 2000 و2006،حقق لبنان هذا العام نصرا إلهيا جديدا بمقاومة ملحمية في الميدان."

واضاف اماني: تحقق هذا النصر بدعم من موقف رسمي حازم وثابت، وجيش مستقر، وتضامن شعبي واسع النطاق وفريد ​​من نوعه في عموم المدن والمناطق اللبنانية.

واشار السفير الايراني لدى بيروت الى ان هذه المعادلة الذهبية طالما أحبطت أهداف عدوان الكيان الصهيوني وضمنت عزة وكرامة لبنان.

كما اضاف :أهنئ الشعب اللبناني وكل شرائح هذا الوطن، بهذا النصر المجيد الذي أعلنه مسبقا سيد شهداء المقاومة الإسلامية السيد حسن نصرالله الذي كان وبحضوره الروحي الى جانب الاخوة القادة والمقاومين ، ملهما ومرشدا في كل مراحل وتفاصيل هذه المواجهة؛مكررا مرة أخرى جملته التاريخية" قطعا سننتصر".

وختم اماني: إيران وكعادتها، تقف الى جانب الشعب اللبناني الشريف لتضميد جراحه والمساعدة في التعويض الخسائر الناجمة عن عدوان الكيان الصهيوني الذي لا يجلب إلا الدمار والخراب.عاش لبنان.

هذا وقد اعلنت مصادر اخبارية عن ان التنفيذ الرسمي لوقف إطلاق النار في لبنان سيكون عند الساعة 5.30 صباحا بتوقيت طهران اي عند الساعة 4.00 صباحا بتوقيت بيروت.

وقد أفادت شبكة الجزيرة القطرية أن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الصهيوني تم تنفيذه عند الساعة 04:00 صباح اليوم الاربعاء بتوقيت بيروت.

ومن جهته، اعلن المتحدث باسم الجيش الصهيوني دانيال هاغاري "أنه مع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار فإن الجيش الإسرائيلي لا يزال متمركزا في مواقعه بجنوب لبنان."

انتهى**ر.م