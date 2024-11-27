الرئيس بزشکیان: الوحدة والتماسك والتعاطف سبل لإنقاذ البلاد

وقال مسعود بزشکیان الیوم الأربعاء: في الوضع الراهن وبالنظر إلی تصرفات الأعداء لا يمكن أن ننجح إلا بالوحدة والتلاحم والتعاطف وبالأخذ في الاعتبار الآفاق التي رسمها لنا قائد الثورة الإسلامیة.

وأضاف: ساعدت كل دول العالم العراق خلال فترة الدفاع المقدس (حرب الثماني سنوات التي فرضها نظام البعث العراقي على ايران - 1980-1988م)، لكنها لم تستطع احتلال جزء واحد من أراضي بلادنا ولقد أوقفهم الشعب الإيراني، واليوم علينا أن نأتي بالشعب إلى الساحة والمیدان.

وأضاف: نواجه حرباً اقتصادية واسعة النطاق في الوقت الراهن، وهي أسوأ من الحرب المفروضة، هذه الحرب تزعج الشعب وقد فرضت ضغوطا شديدة على المحرومين والشرائح المتوسطة والفقيرة من المجتمع ومن هذا المنطلق علينا أن نتكاتف ويجب ألا نترك الشعب يعيشون تحت هذا الضغط.

واستطرد قائلا: علینا أن نحل مشاكل الشعب کما علینا أن نصبح دولة متقدمة وأن نكون الدولة الأولى بالمنطقة في الاقتصاد والعلوم والابتكار ولا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا بالتعاطف والتعاون و والتماسك والتواجد في الميدان.

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