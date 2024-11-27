٢٧‏/١١‏/٢٠٢٤، ١:٥٢ م
رمز الخبر: 85672765
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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باحث اسرائيلي: "إسرائيل" موجودة في غزة في حرب استنزاف

٢٧‏/١١‏/٢٠٢٤، ١:٥٢ م
رمز الخبر: 85672765
باحث اسرائيلي: "إسرائيل" موجودة في غزة في حرب استنزاف

طهران/ 27 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- قال الباحث والكاتب الإسرائيلي "ميخائيل ميلشتاين"، إن "إسرائيل" موجودة في غزة في حرب استنزاف لا يبدو أن لها نهاية واضحة.

وقال رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية في مركز ديان بجامعة تل أبيب: "العدو الذي يمتلك الايديولوجية من غير المتوقع أن ينهار أو يستسلم".

وطالب ميلشتاين خلال مقال في صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، بعقد صفقة تبادل أسرى مع حماس، حتى وإن كانت بتكلفة مؤلمة كانسحاب من القطاع.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

انتهى**3276

٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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