متحدث الخارجية : من حق ايران الرد على العدوان الصهيوني الذي طال سيادتها ووحدة اراضيها

طهران / 27 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية "اسماعيل بقائي" : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحتفط بحقها، وفقا لمبدأ "الحق الذاتي في الدفاع عن النفس" والمنصوص في ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي، لكي ترد على عدوان الكيان الصهيوني الذي طال سيادتها الوطنية ووحدة اراضيها.

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