٢٧‏/١١‏/٢٠٢٤، ٦:٥١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85673178
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ردا على المزاعم الواهية لوزراء خارجية مجموعة الدول السبع؛

متحدث الخارجية : من حق ايران الرد على العدوان الصهيوني الذي طال سيادتها ووحدة اراضيها

٢٧‏/١١‏/٢٠٢٤، ٦:٥١ م
رمز الخبر: 85673178
متحدث الخارجية : من حق ايران الرد على العدوان الصهيوني الذي طال سيادتها ووحدة اراضيها

طهران / 27 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية "اسماعيل بقائي" : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحتفط بحقها، وفقا لمبدأ "الحق الذاتي في الدفاع عن النفس" والمنصوص في ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي، لكي ترد على عدوان الكيان الصهيوني الذي طال سيادتها الوطنية ووحدة اراضيها.

يتبع ...** ح ع

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