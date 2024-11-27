٢٧‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٠:٥٠ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85673372
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نائب وزير الخارجية الايراني يؤكد على تطوير التعاون بين طهران وبغداد

٢٧‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٠:٥٠ م
رمز الخبر: 85673372
نائب وزير الخارجية الايراني يؤكد على تطوير التعاون بين طهران وبغداد

طهران / 27 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- أكد نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون القنصلية والبرلمانية والإيرانيين في الخارج وحيد جلال زادة على متابعة الأمور المتفق عليها والتوصل إلى حل لها فضلا عن تطوير التعاون بين إيران والعراق.

ووصل جلال زاده، الى بغداد يوم الأربعاء للقاء نائب وزير الخارجية العراقي عمر البرزنجي وبعض المسؤولين العراقيين الآخرين.

وتم خلال هذه الزيارة التوقيع على مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها في مفاوضات الاجتماع الثامن للجنة القنصلية المشتركة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق بشأن مختلف القضايا القنصلية وحل مشاكل مواطني البلدين.

وفي إشارة إلى العلاقات الشعبية الواسعة بين البلدين وحقيقة أن الجانبين كان لديهما دائمًا تفاعل وتواصل جيد في العلاقات القنصلية، أكد جلال زاده على متابعة الأمور المتفق عليها والتوصل ال حلول لها بالإضافة إلى تطوير العلاقات الثنائية.

انتهى ** 2342

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