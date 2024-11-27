٢٧‏/١١‏/٢٠٢٤، ١١:٣٩ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85673389
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عراقجي: مرة أخرى حطّم حزب الله أسطورة "إسرائيل التي لا تقهر"

٢٧‏/١١‏/٢٠٢٤، ١١:٣٩ م
رمز الخبر: 85673389
عراقجي: مرة أخرى حطّم حزب الله أسطورة "إسرائيل التي لا تقهر"

طهران / 27 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- أكد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي بأن حزب الله حطّم مرة أخرى أسطورة "إسرائيل التي لا تقهر".

وكتب عراقجي في منشور له على حساب المستخدم الخاص به على منصة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا): خلال العام الاخير، حلب نتنياهو دافعي الضرائب الأمريكيين أكثر من عشرات المليارات من الدولارات بسبب جرائم الحرب التي ارتكبها، وحظي بالدعم العسكري والسياسي الكامل من الحكومة الأميركية.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: مع ذلك وبعد الخسائر الفادحة (التي مني بها جيش كيانه) في جنوب لبنان، اضطر أن يستجدي وقف إطلاق النار. مرة أخرى، حطّم حزب الله أسطورة "إسرائيل التي لا تقهر".

واكد: حان الوقت لكي تعترف "إسرائيل" بالهزيمة في غزة ايضا.

انتهى ** 2342

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