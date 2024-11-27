وزير الخارجية الايراني يجتمع بنظيره الهولندي

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي: أن وزير الخارجية عباس عراقجي، الذي سافر إلى البرتغال للمشاركة في الاجتماع العاشر للمنتدى العالمي لتحالف الحضارات المقام برعاية الأمم المتحدة، توقف لفترة قصيرة في أمستردام في طريق عودته إلى طهران والتقى خلالها بنظيره الهولندي كاسبر فيلدكامب حيث ناقشا القضايا التي تهم الطرفين.

وكان عراقجي قد زار البرتغال للمشاركة في الاجتماع العاشر للمنتدى العالمي لتحالف الحضارات (25-27 تشرين الثاني/نوفمبر) بدعوة من نائب الأمين العام للأمم المتحدة ووزير خارجية البرتغال واجتمع على هامش هذا الاجتماع مع بعض وزراء الخارجية والمشاركين من ضمنهم أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة.

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