٢٨‏/١١‏/٢٠٢٤، ١:٤٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85673416
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وزير الخارجية الايراني يجتمع بنظيره الهولندي

٢٨‏/١١‏/٢٠٢٤، ١:٤٠ ص
رمز الخبر: 85673416
وزير الخارجية الايراني يجتمع بنظيره الهولندي

طهران / 28 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- اجتمع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي مع نظيره الهولندي كاسبر فيلدكامب خلال زيارته القصيرة لهولندا.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي: أن وزير الخارجية عباس عراقجي، الذي سافر إلى البرتغال للمشاركة في الاجتماع العاشر للمنتدى العالمي لتحالف الحضارات المقام برعاية الأمم المتحدة، توقف لفترة قصيرة في أمستردام في طريق عودته إلى طهران والتقى خلالها بنظيره الهولندي كاسبر فيلدكامب حيث ناقشا القضايا التي تهم الطرفين.

وكان عراقجي قد زار البرتغال للمشاركة في الاجتماع العاشر للمنتدى العالمي لتحالف الحضارات (25-27 تشرين الثاني/نوفمبر) بدعوة من نائب الأمين العام للأمم المتحدة ووزير خارجية البرتغال واجتمع على هامش هذا الاجتماع مع بعض وزراء الخارجية والمشاركين من ضمنهم أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة.

انتهى ** 2342

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