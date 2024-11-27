اللواء صفوي: دماء شهداء غزة ولبنان ستمهد الطريق لتحرير القدس

وقال اللواء سيد يحيى رحيم صفوي مساء الأربعاء في الليلة الثانية لملتقى احياء ذكرى 24 ألف شهيد من محافظة أصفهان: ان ضمان أمن البلاد واستقرارها هو أحدى النتائج التي يمكن تحقيقها بنضال ومقاومة الشهداء.

واضاف: نأمل أن تصبح جبهة المقاومة بمساعدة جميع مسلمي العالم فكراً ينتشر في جميع أنحاء العالم.

وتابع اللواء صفوي: ان جبهة المقاومة استطاعت الصمود في وجه أمريكا والكيان الصهيوني المتعطش للدماء وما زالت صامدة حتى اليوم.

وقال مساعد القائد العام للقوات المسلحة: المقاومون يتصاعدون وتزداد قوتهم، بالطبع اغتيال شخصيات هذه الجبهة كان خسارة كبيرة، لكن رغم ذلك فإن جبهة المقاومة تتقدم للأمام.

وتابع اللواء صفوي: في الأشهر الماضية، رأى الجميع قسوة وقتل الأطفال والنساء الأبرياء على يد الصهاينة، لكن أمريكا وهذا الكيان القاتل للأطفال لم يتمكنا من تحقيق أهدافهما.

وأوضح: أن أغلب المفكرين يعتبرون أمريكا والكيان الصهيوني عنصرين مناهضين للإنسانية ، وقد كشف هذا الكيان مؤخرا عن نفسه وطبيعة وجوده للعالم أجمع.

انتهى ** 2342