وزير التراث الثقافي يؤكد ضرورة الاعتماد على السياحة للنهوض باقتصاد البلاد

وقال صالحي أميري يوم الأربعاء في اجتماع مع المستثمرين ونشطاء السياحة في غرب محافظة مازندران شمال ايران: من خلال تحديد قدرات وموارد المستثمرين المحليين والأجانب والتسهيلات المصرفية، ينبغي تطوير البنية التحتية السياحية في جميع أنحاء البلاد.

واضاف: إن السبيل لإنقاذ صناعة السياحة هو حل المشاكل الاقتصادية، وفي هذا الصدد، لدينا استراتيجيات جيدة قيد الإعداد في هذه الوزارة، وقد ذهبنا حتى الآن إلى دولتين ونسعى لتحقيق الأهداف مع دول أخرى.

وتابع وزير التراث الثقافي: لدينا حوالي مليون اثر قديم وتاريخي، تم تسجيل حوالي 40 ألف اثر منها حتى الآن.

وأكد صالحي أميري أنه يجب أن نحصل على حصتنا من 200 مليون سائح في العالم واضاف: وفقا لقانون خطة التنمية السابعة، ينبغي رفع عدد السياح القادمين إلى البلاد الى حوالي 15 مليون سائح أجنبي وبحسب إحصائيات منظمة السياحة العالمية فإن حصة إيران منخفضة.

وقال: الاستراتيجيات الجادة هي التعريف بامكانيات إيران وجذب العملات الأجنبية إلى البلاد، وفي مجال التراث الثقافي، لدينا ثلاث مهام نسعى اليها وهي التسجيل والحفظ والترميم.

واعتبر صالحي أميري تطوير العلاقات السياحية مع دول الخليج الفارسي أمرا ضروريا لتطوير صناعة السياحة وقال: لتحقيق هذا الهدف، كانت هناك اتصالات جيدة حتى الآن.

واشار الى رغبة المسلمين الشيعة في العالم بزيارة الجمهورية الاسلامية وقال: إنهم يحبون السفر إلى إيران، لذلك يجب أن نوفر لهم الارضية اللازمة لهذا الامر.

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