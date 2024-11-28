٢٨‏/١١‏/٢٠٢٤، ٤:٥٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85673440
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المقاومة الفلسطينية تقصف تجمعات الاحتلال وآلياته في شمالي قطاع غزة

٢٨‏/١١‏/٢٠٢٤، ٤:٥٠ ص
رمز الخبر: 85673440
المقاومة الفلسطينية تقصف تجمعات الاحتلال وآلياته في شمالي قطاع غزة

طهران / 28 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنّها قصفت بقذائف الهاون تجمعات جنود الاحتلال وآلياته المتوغلين في محيط بنك القدس وسط مخيم جباليا.

كما أعلنت كتائب المجاهدين عن قصفها بقذائف الهاون تجمعات لجنود  الاحتلال وآلياته في بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن عن مقتل جندي له في حدث أمني صعب في قطاع غزة، يوم الثلاثاء.

وذلك بعدما كانت كتائب القسام قد أعلنت، في اليوم نفسه، عن تمكُّن مجاهديها من تفجير مبنى مفخخ في مجموعة من جنود الاحتلال، وأوقعوهم بين قتيل وجريح، شرقيّ معسكر جباليا، شمالي قطاع غزة.

بالإضافة إلى استهداف موقع قيادة وسيطرة للاحتلال في محور "نتساريم" بصواريخ "رجوم" قصيرة المدى، ودبابة ميركافا شمالي القطاع.

انتهى ** 2342

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