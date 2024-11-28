عشرات الشهداء في استهداف الاحتلال مراكز إيواء النازحين في قطاع غزة

وأكد مراسل الميادين أن الاحتلال استهدف مراكز إيواء النازحين، وقد وصل أكثر من 40 شهيداً إلى المستشفيات.

وتعرّض مشروع بيت لاهيا ومخيم جباليا لقصفٍ مدفعي إسرائيلي، وفق ما أفاد به المراسل، ونقلت وسائل إعلام فلسطينية أنّ الاحتلال عمد إلى نسف مباني سكنية، شمالي القطاع.

وأشار المراسل إلى تعرّض وسط مخيم البريج، وسط القطاع، لقصفٍ بمسيّرة إسرائيلية.

كذلك، ارتقى شهيدان من جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجموعةً من الأشخاص في منطقة جورت اللوت، جنوبي خان يونس، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ الاحتلال نسف مباني سكنية شرقي مدينة رفح، وذلك جنوبي قطاع غزة.

ووصل إلى مستشفى العودة شهيدة و5 جرحى من جراء استهداف الاحتلال منطقة تل الزعتر ومشروع بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 44282 شهيداً و104880 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر للعام 2023.

شمال غزة.. 55 يوماً تحت الحصار

وفي إطار المخطط الإسرائيلي الممنهج في شمال غزة ضمن حرب الإبادة الجماعية، أكد مدير مستشفى العودة، محمد صالحة، أنّ شمالي القطاع لا يزال تحت الحصار منذ 55 يوماً، والمستشفى محروم من الإمداد بالأدوية والمستلزمات الطبية والطعام والوقود.

وقال صالحة إنّ "قوات الاحتلال تمنع المنظمات الدولية ذات العلاقة من إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والطعام والوقود إلى المستشفى"، مضيفاً أنّ الاحتلال أفرغ الإسعافات التي تحمل مساعدات طبية للمستشفى في أثناء مهمة للصليب الأحمر لتحويل حالات لمستشفيات مدينة غزة.

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