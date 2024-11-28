٢٨‏/١١‏/٢٠٢٤، ٥:١٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85673445
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26 عملًا مقاومًا ضد الاحتلال بالضفة والقدس خلال 24 ساعة

٢٨‏/١١‏/٢٠٢٤، ٥:١٦ ص
رمز الخبر: 85673445
26 عملًا مقاومًا ضد الاحتلال بالضفة والقدس خلال 24 ساعة

طهران / 28 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- وثق مركز معلومات فلسطين “معطى”، 26 عملا مقاوما ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية ومدينة القدس، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مركز “معطى” في بيان صحفي يوم الأربعاء، إن عمليات المقاومة في الضفة الغربية قد تواصلت ضمن معركة “طوفان الأقصى”، التي انطلقت من قطاع غزة في السابع من أكتوبر لعام 2023.

ونوه إلى أن عمليات المقاومة تنوعت ما بين عمليتي إطلاق نار واشتباكات مسلحة، وعملية تفجير عبوات ناسفة، وادلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 13 نقطة متفرقة بالضفة.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في قرية المغير برام الله، تخللها عمليات إلقاء حجارة، تزامنًا مع إلقاء عبوة ناسفة على مستوطنة كرمي تسور والقاء الحجارة على مركبات المستوطنين في الخليل.

وامتدت المواجهات العنيفة مع قوات الاحتلال إلى سلفيت، والقدس، وطوباس، وطولكرم وقلقيلية، ونابلس، وبيت لحم.

وأُصيب مستوطن بالحجارة بعد رشق حافلة للمستوطنين بالحجارة قرب مستوطنة جفعات اساف في رام الله.

انتهى ** 2342

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