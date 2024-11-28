الصليب الأحمر: الوضع الإنساني في غزة لا يُحتمل

وافاد المركز الفلسطيني للاعلام ان “الصليب الأحمر” اشارت في بيان لها، إلى أن هذا الاتفاق قد يوفر فرصة لتخفيف التوتر في المنطقة، لكنه لم يغير من الواقع الإنساني الصعب في غزة.

ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وشددت على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون قيود، لتلبية احتياجات السكان المتضررين.

وتُواصل “إسرائيل” حربها العدوانية الشعواء على قطاع غزة، منذ 418 يومًا على التوالي، تزامنًا مع الاستمرار في ارتكاب جرائم الحرب والمجازر المروعة، ومحاولات تهجير سكان شمال القطاع؛ والذي يتعرض لعدوان عسكري مستمر لليوم الـ 46 تواليًا.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر 2023، وفق معطيات وزارة الصحة، إلى 44 ألفًا و282 شهيدًا، بالإضافة لـ 104 آلاف و880 مصابًا.

انتهى ** 2342