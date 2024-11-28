٢٨‏/١١‏/٢٠٢٤، ٥:٤٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85673451
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ايران في المركز الخامس بالعالم في مجال تسجيل التراث غير المادي

٢٨‏/١١‏/٢٠٢٤، ٥:٤٣ ص
رمز الخبر: 85673451
ايران في المركز الخامس بالعالم في مجال تسجيل التراث غير المادي

رشت / 28 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- أعلن نائب وزير التراث الثقافي والحرف اليدوية والسياحة الايرانية علي دارابي بان ايران ارتقت مركزين لتحل في المركز الخامس بالعالم في مجال تسجيل التراث غير المادي.

وقال دارابي، في تصريح له ، مساء الأربعاء، خلال زيارته التفقدية لعمليات التنقيب الأثري في مدينة ماسولة التاريخية بمحافظة كيلان الواقعة شمال ايران: نحن من بين الدول العشر الأولى في العالم في سجل التراث المادي والطبيعي.

واضاف: لدينا مليون اثر تاريخي في البلاد، تمكنا من تسجيل 40 ألفاً منها على المستوى الوطني، والبقية قيد الإنجاز.

وتابع: تم تسجيل 28 عملاً من التراث المادي و24 عملاً من التراث غير المادي على مستوى العالم.

وفيما يتعلق بالتسجيل العالمي لمدينة ماسولة التاريخية قال: إن هذا الموضوع أصبح مطلبا شعبيا ويحتاج إلى جهود على مستوى المحافظة والبلاد.

انتهى ** 2342

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