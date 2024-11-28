ايران في المركز الخامس بالعالم في مجال تسجيل التراث غير المادي

وقال دارابي، في تصريح له ، مساء الأربعاء، خلال زيارته التفقدية لعمليات التنقيب الأثري في مدينة ماسولة التاريخية بمحافظة كيلان الواقعة شمال ايران: نحن من بين الدول العشر الأولى في العالم في سجل التراث المادي والطبيعي.

واضاف: لدينا مليون اثر تاريخي في البلاد، تمكنا من تسجيل 40 ألفاً منها على المستوى الوطني، والبقية قيد الإنجاز.

وتابع: تم تسجيل 28 عملاً من التراث المادي و24 عملاً من التراث غير المادي على مستوى العالم.

وفيما يتعلق بالتسجيل العالمي لمدينة ماسولة التاريخية قال: إن هذا الموضوع أصبح مطلبا شعبيا ويحتاج إلى جهود على مستوى المحافظة والبلاد.

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