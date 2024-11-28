اللواء سلامي: وقف اطلاق النار على الجبهة اللبنانية، هزيمة مذلة للكيان الصهيوني

وقال اللواء سلامي في رسالة اليوم الخميس الى الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: أبارك لكم وللحكومة اللبنانية والشعب اللبناني النبيل لا سيما مقاتلي حزب الله البواسل، بالانتصار الكبير للمقاومة الاسلامية وحزب الله الشامخ، والذي تحقق من خلال جعل الكيان الصهيوني يخفق في تحقيق اهدافه الشيطانية في الجبهة الشمالية للاراضي المحتلة وفرض وقف اطلاق النار على الكيان المصطنع.

واكد ان هذا النصر الباهر، يمثل حدثا عظيما في تاريخ الامة الاسلامية لغرب اسيا في النضال ضد الصهيونية.

واضاف ان قبول الصهاينة، وقف اطلاق النار، وبالضبط تحت الهجمات الصاروخية لحزب الله واستهداف القواعد والاهداف الاستراتيجية للعدو الصهيوني في عمق الاراضي المحتلة ينطوي على دروس وعبر لا سيما لحماة العصابة الصهيونية المجرمة وكلب أمريكا المسعور في المنطقة ويؤكد أن الكيان الصهيوني الى زوال.

واثنى القائد العام للحرس الثوري على الصبر والمقاومة الرائعتين والتاريخيتين للشعب اللبناني الكريم وحيى ذكرى الشهيد السيد حسن نصر الله والشهيد السيد هاشم صفي الدين وسائر قادة حزب الله الذين هم جزء من كوكبة شهداء القضية الفلسطينية وتحرير القدس الشريف مؤكدا: بفضل الله وبدعم من الشعب الايراني الواعي، فاننا ندعم المقاومة الاسلامية في فلسطين ولبنان، ولن نتوانى عن بذلك اي جهد في هذا الطريق.