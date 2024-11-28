٢٨‏/١١‏/٢٠٢٤، ١:٥٣ م
رمز الخبر: 85673843
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journalistکاظم شماعییان

اقامة المرحلة الرئيسية لمناورة "ارس 1403" المشتركة

٢٨‏/١١‏/٢٠٢٤، ١:٥٣ م
رمز الخبر: 85673843
اقامة المرحلة الرئيسية لمناورة "ارس 1403" المشتركة

اردبيل/ 28 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا – اجريت المرحلة الرئيسية لمناورة "ارس 1403" المشتركة اليوم الخميس برعاية كبار القادة العسكريين للجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية اذربيجان، على مرتفعات مدينة اصلاندوز بمحافظة اردبيل (شمالي غرب).

وقال مساعد القوات البرية للحرس الثوري لشؤون العمليات العميد ولي معدني ان هذه المناورة هي واحدة من مئات الخطط القتالية والتي تجري للمرة الاولى بصورة مشتركة مع جمهورية اذربيجان.

واضاف انه تم خلال هذه المرحلة، القضاء على المجموعات المسلحة غير القانونية الوهمية.

وقد اجريت المناورة في 6 مراحل تخصصية.

وكانت مناورة "ارس 1403" قد انطلقت قبل اربعة ايام بصورة مشتركة بمشاركة القوات الخاصة للقوات البرية للحرس الثوري والقوات الخاصة البرية لجيش جمهورية اذربيجان، واجريت اليوم الخميس مرحلتها الرئيسية والاخيرة.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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