رئيس اتحاد كرة القدم: ايران جاهزة لاستضافة المسابقات الوطنية والاندية الاسيوية

وتطرق تاج في رسالته الى رئيس AFC الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة الى استضافة ايران للمسابقات الرسمية الدولية.

واكد تاج في رسالته انه اعتبارا من 3 تشرين الاول/ اكتوبر 2024 استانفت كافة الرحلات والخطوطة الجوية الدولية بما فيها قطر ايرويز وعمان والامارات وتركيش ايرلاينز وكذلك الخطوط الجوية الصينية، رحلاتها الى الجمهورية الاسلامية الايرانية. وفضلا عن ذلك، وكما اتضح للجميع خلال الشهرين الماضيينن انه لا يوجد في بلادنا اي نقاش وقلق متعلق بقواعد الامان والامن.

وتابع ان سائر الاتحادات الرياضية الايرانية تستضيف في الوقت الحاضر، المسابقات الرسمية الدولية في ايران، وان المشاركين من البلدان المختلفة يسافرون الى ايران من دون اي اشكال ويشاركون في المسابقات المختلفة.

واكد ان جميع المسابقات الداخلية والدولية، تقام وفقا للنهج السابق من دون اي مشكلة وقلق، كما انه لا يوجد اي قلق بشان قواعد الامان والامن وان اتحاد كرة القدم والمنتخب الوطني وانديتنا، قادرون على اقامة واستضافة مسابقاتها وفقا لخطة AFC في المسابقات الانتخابية لكاس العام 2026 لمنطقة اسيا ومسابقات الاندية الاسيوية.

ومضى يقول: لذلك فان الاتحاد الايراني لكرة القدم وانديتنا حريصة على اقامة جميع مسابقاتها الداخلية وفقا للبرنامج السابق في ايران، لتتوفر ظروف منصفة ومرضية لجميع الاندية المشاركة في ACL Elite و ACL Two وكذلك المنتخب الوطني الايراني في المسابقات التمهيدية الاسيوية 2026 FWC.