عراقجي: ان استمرت التهديدات والعقوبات الغربية، فان العقيدة النووية الايرانية ستتغير

وقالت صحيفة "الغاردين" البريطانية ان عراقجي اعلن ذلك خلال حديثه الى الصحفيين في العاصمة البرلتغالية لشبونة قبيل التئام اجتماع المفاوضين الايرانيين والاوروبيين يوم الجمعة في جنيف واضافت ان عراقجي وصف هذا الاجتماع بانه سيكون جلسة عاصفة فكرية ليروا ما اذا كان ثمة سبيل للخروج من المأزق أم لا.

واضافت ان عراقجي اقر بانه متشائم ازاء هذا الاجتماع وقال انه ليس واثقا من ايران تتحدث مع الجانب الصحيح.

وابلغ رئيس الدبلوماسية الايرانية الصحفيين انه ان استمر الغرب في فرض عقوبات الامم المتحدة مجددا، فمن المرجح ان يميل الموضوع النووي داخل ايران نحو امتلاك الاسلحة (النووية).

وقال عراقجي في الوقت ذاته، ان ايران كانت تملك سابقا خبرة تصنيع السلاح النووي، لكن ذلك لا يشكل جزء من استراتيجيتها الامنية.

يتبع/