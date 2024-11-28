٢٨‏/١١‏/٢٠٢٤، ٣:٤٥ م
رمز الخبر: 85673916
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journalistکاظم شماعییان

عراقجي: ان استمرت التهديدات والعقوبات الغربية، فان العقيدة النووية الايرانية ستتغير

٢٨‏/١١‏/٢٠٢٤، ٣:٤٥ م
رمز الخبر: 85673916
عراقجي: ان استمرت التهديدات والعقوبات الغربية، فان العقيدة النووية الايرانية ستتغير

طهران/ 28 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا – اكد وزير الخارجية عباس عراقجي انه ان واصل الغرب تهديداته بممارسة جميع العقوبات الاممية مجددا، فمن المرجح ان يتجه الموضوع النووي داخل ايران الى اقتناء السلاح.

وقالت صحيفة "الغاردين" البريطانية ان عراقجي اعلن ذلك خلال حديثه الى الصحفيين في العاصمة البرلتغالية لشبونة قبيل التئام اجتماع المفاوضين الايرانيين والاوروبيين يوم الجمعة في جنيف واضافت ان عراقجي وصف هذا الاجتماع بانه سيكون جلسة عاصفة فكرية ليروا ما اذا كان ثمة سبيل للخروج من المأزق أم لا.

واضافت ان عراقجي اقر بانه متشائم ازاء هذا الاجتماع وقال انه ليس واثقا من ايران تتحدث مع الجانب الصحيح.

وابلغ رئيس الدبلوماسية الايرانية الصحفيين انه ان استمر الغرب في فرض عقوبات  الامم المتحدة مجددا، فمن المرجح ان يميل الموضوع النووي داخل ايران نحو امتلاك الاسلحة (النووية).

وقال عراقجي في الوقت ذاته، ان ايران كانت تملك سابقا خبرة تصنيع السلاح النووي، لكن ذلك لا يشكل جزء من استراتيجيتها الامنية.

يتبع/

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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