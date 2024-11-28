اللواء باقري: القوات المسلحة تتصدى لتهديدات العدو بايمان وعقيدة راسخة

واضاف اللواء باقري وهو يتحدث في حفل تدشين مركز ثامن الحجج (ع) للتربية والتعالي التابع للمؤسسة العقائدية السياسية لقوات الشرطة في قم ان العدو ينفق ارصدة هائلة لايجاد عدم الاستقرار وازالة القيم العقائدية والثقافية في المجتمع قائلا ان القوات المسلحة للبلاد وتعويلا منها على الايمان والقوة العقائدية، تقف بوجه الادوات العسكرية والنفسية والدعائية للعدو في الميدان.

واشار الى عمليات الوعد الصادق ودعم امريكا وحلفائها الغربيين والاقليميين الشامل للكيان الصهيوني قائلا ان انتصار النظام الاسلامي امام نظام الهيمنة، لم يات بسبب القوة الصاروخية والمسيرات بل نابع من القوة الروحية والمعنوية للقائد العام للقوات المسلحة والاعتقاد الراسخ للقوات المسلحة بالوعد الالهي.

واشاد بقوات الشرطة وقال ان الاجراءات القيمية لهذه القوات نابعة من قوة الايمان والقيم.

وقد دُشن هذا المركز بهدف اقامة دورات عقائدية خاصة بمنتسبي قوات الشرطة.