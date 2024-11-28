وزير: امام ايران واليابان فرص واسعة لتطوير العلاقات الثنائية

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع السفير الياباني لدى طهران تسو كادا تاماكي اليوم الخميس بوزير الثقافة والارشاد الاسلامي بمناسبة الذكرى السنوية المائة للعلاقات الدبلوماسية بين ايران واليابان.

واشار صالحي الى ان السفير الياباني تمكن خلال فترة وجوده في ايران من توسيع التواصل العلمي والثقافي والفني، مؤكدا ان هناك المزيد من الفرص لوضعها على جدول الاعمال.

واشار الى الذكرى المئوية لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين ايران واليابان قائلا انه يمكن اعتبار هذا التواصل منعطفا واساسا للقيام بالاجراءات اللازمة. وكذلك تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

اما السفير الياباني لدى طهران تسو كادا تاماكي، فقد اكد حرص بلاده على توسيع التعاون الثقافي مع ايران.

وقال تاماكي انه يكن احتراما خاصا لتاريخ ايران وحضارتها وعلمها وتكنولوجيتها وثقافتها.

واوضح ان المراسلين اليابانيين في ايران لديهم ثلاث وكالات اخبارية، وهي كلها غير حكومية مضيفا ان من واجبهم التعريف بايران للعالم بشكل صحيح.